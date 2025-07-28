Belle und Sebastian: Belle wird entführtJetzt kostenlos streamen
Folge 50: Belle und Sebastian: Belle wird entführt
13 Min.Folge vom 28.07.2025
Dem fiesen Anton gelingt es mit einer List, Belle in seinen Wagen zu locken und sie zu entführen. Allerding wird er am Weg durch das Dorf gesehen und Sebastian nimmt sofort die Verfolgung auf. Gabriel will ihm helfen, Belle zu befreien, landet dabei aber im Kofferraum von Antons Wagen. Nun muss das ganze Dorf zusammenhalten, um den gemeinen Entführer einzuholen und aufzuhalten. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
