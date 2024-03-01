Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob und Margaret

Der Einbruch

RiCStaffel 1Folge 1vom 01.03.2024
Folge 1: Der Einbruch

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Während Bob und Margaret schlafen, räumen Beany und Boney, die Gelegenheitsdiebe, die Wohnung aus. Die Polizei interessiert sich nur wenig für den Einbruch. Sie meint sie sollen die fehlenden Dinge notieren, damit die Versicherung alles regeln kann.

