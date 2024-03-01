Bob und Margaret
Folge 1: Der Einbruch
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Während Bob und Margaret schlafen, räumen Beany und Boney, die Gelegenheitsdiebe, die Wohnung aus. Die Polizei interessiert sich nur wenig für den Einbruch. Sie meint sie sollen die fehlenden Dinge notieren, damit die Versicherung alles regeln kann.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions