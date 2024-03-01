Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 10vom 01.03.2024
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Der jährliche Zahnärztekongress steht vor der Tür, doch Bob ist nicht scharf darauf hinzugehen als er hört, dass sein ehemaliger Studienkollege, Bernard Wiggins, dort eine Rede halten wird. Wiggins ist wesentlich erfolgreicher als Bob.

RiC
