Bob und Margaret
Folge 10: Der Zahnarzt-Kongress
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der jährliche Zahnärztekongress steht vor der Tür, doch Bob ist nicht scharf darauf hinzugehen als er hört, dass sein ehemaliger Studienkollege, Bernard Wiggins, dort eine Rede halten wird. Wiggins ist wesentlich erfolgreicher als Bob.
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions