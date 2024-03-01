Blut, Schweiß und TränenJetzt kostenlos streamen
Bob und Margaret
Folge 2: Blut, Schweiß und Tränen
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Nach einem Arztbesuch beschließen Bob und Margaret, Sport zu treiben, um ihre überflüssigen Pfunde loszuwerden. Nach erfolglosen Versuchen im Fitnessstudio und mit Aerobic wollen sie es nun mit Badminton versuchen.
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Bob und Margaret
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions