Bob und Margaret
Folge 19: Dr. Tod
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Unglücklicherweise stirbt einer von Bobs Patienten während der Behandlung - selbstverständlich an den Folgen eines natürlichen Todes. Doch der Chefredakteur des lokalen Blättchens, für den jede reißerische Story gut genug ist, greift den Fall auf.
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions