Bob und Margaret

Süßes oder Saures

RiCStaffel 1Folge 12vom 01.03.2024
Süßes oder Saures

Folge 12: Süßes oder Saures

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Bobs Mutter wünscht sich mit ihrem Sohn zusammen das Grab des Vaters zu besuchen. Bob hasst Friedhöfe. Plötzlich erhält Bob einen Anruf von einer ihm unbekannten Frau, die ihn zur Beerdigung eines ehemaligen Schulfreundes bittet.

RiC
