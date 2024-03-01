Bob und Margaret
Folge 12: Süßes oder Saures
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bobs Mutter wünscht sich mit ihrem Sohn zusammen das Grab des Vaters zu besuchen. Bob hasst Friedhöfe. Plötzlich erhält Bob einen Anruf von einer ihm unbekannten Frau, die ihn zur Beerdigung eines ehemaligen Schulfreundes bittet.
