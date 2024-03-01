Bob und Margaret
Folge 8: Dinner mit Freunden
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Da Neil und Moira, die sonst immer bei Bob und Margaret zum Essen eingeladen waren, sich endlich mal revanchieren, sind Bob und Margaret ganz gespannt. Doch sie werden enttäuscht, denn ihnen werden Erdnüsse und billiger Wein aufgetischt.
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions