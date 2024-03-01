Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob und Margaret

Staffel 1Folge 18
Folge 18: Die Therapie

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

In ihrer Praxis trifft Margaret überraschend auf eine alte Schulfreundin, Rachel. Diese ist inzwischen eine weitgereiste Psychotherapeutin und beeindruckt Margaret durch ihre Selbstsicherheit und ihren Erfolg.

