Bob und Margaret
Folge 18: Die Therapie
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
In ihrer Praxis trifft Margaret überraschend auf eine alte Schulfreundin, Rachel. Diese ist inzwischen eine weitgereiste Psychotherapeutin und beeindruckt Margaret durch ihre Selbstsicherheit und ihren Erfolg.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bob und Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions