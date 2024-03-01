Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Abend zu Hause

RiCStaffel 1Folge 4vom 01.03.2024
Folge 4: Ein Abend zu Hause

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Bob und Margaret langweilen sich, deshalb beschließen sie einen Film auszuleihen. Als sie schließlich gemütlich bei Kerzenlicht und Pizza zu Hause sitzen, erhalten sie eine unerwartete Einladung von ihren sogenannten Freunden Henry und Judy.

