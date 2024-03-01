Bob und Margaret
Folge 4: Ein Abend zu Hause
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bob und Margaret langweilen sich, deshalb beschließen sie einen Film auszuleihen. Als sie schließlich gemütlich bei Kerzenlicht und Pizza zu Hause sitzen, erhalten sie eine unerwartete Einladung von ihren sogenannten Freunden Henry und Judy.
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions