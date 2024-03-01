Bob und Margaret
Folge 7: Um Peters Willen
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bobs Bruder Peter soll eine Kochserie für das Fernsehen moderieren. Peter bittet seinen Bruder, vorübergehend seine Kinder bei sich aufzunehmen. Und Bob kann nicht nein sagen. Später bemerken Bob und Margaret, dass das keine gute Idee gewesen war.
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions