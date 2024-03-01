Bob und Margaret
Folge 16: Hautnah dabei
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bob wird wieder schmerzlich bewusst, sie sehr seine Mutter ihm Peter vorzieht. Neben dessen Erfolg als Fernsehkoch wirken Bobs Zahnarztgeschichten farblos. Doch schon wenige Tage später winkt ihm das Glück.
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions