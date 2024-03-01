Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 16vom 01.03.2024
Folge 16: Hautnah dabei

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Bob wird wieder schmerzlich bewusst, sie sehr seine Mutter ihm Peter vorzieht. Neben dessen Erfolg als Fernsehkoch wirken Bobs Zahnarztgeschichten farblos. Doch schon wenige Tage später winkt ihm das Glück.

