Die Geschichte von den zwei ZahnärztenJetzt kostenlos streamen
Bob und Margaret
Folge 3: Die Geschichte von den zwei Zahnärzten
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bobs Zahnarztpraxis ist gut besucht, und er hat alle Hände voll zu tun. Als Margaret eines Morgens ein Stück eines Zahnes abbricht, kann er nicht einmal seiner eigenen Frau einen Termin geben. Plötzlich bekommt er Konkurrenz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bob und Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions