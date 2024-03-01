Bob und Margaret
Folge 17: Nur keine Umstände!
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Margarets Eltern kündigen sich an. Als sie vorbeikommen, wird Margaret jedoch komplett ignoriert. Im Mittelpunkt des Geschehens steht für sie nur allein ihr Schwiegersohn Bob. Das bemerkt Margaret natürlich.
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Bob und Margaret
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions