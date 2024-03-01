Bob und Margaret
Folge 13: Nachbarn
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bob und Margaret sind am liebsten alleine. Doch ab und zu müssen sie Nachbarschaftspflege betreiben. Daher laden sie die neuen Nachbarn, das amerikanische Ehepaar Kitty und Larry, zum Essen ein. Doch wieder einmal geht alles schief.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions