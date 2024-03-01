Bob und Margaret
Folge 11: Flitterwochen zu viert
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Margaret und Bob stecken in einer Beziehungskrise. Als Wiedergutmachung möchte Bob ein luxuriöses Hotelzimmer buchen. Doch dann erhält er einen Anruf von seinem Verwandten Melvin, der sie besuchen möchte. Bob kann wieder nicht "Nein" sagen.
Bob und Margaret
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions