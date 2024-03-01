Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob und Margaret

Flitterwochen zu viert

RiCStaffel 1Folge 11vom 01.03.2024
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Margaret und Bob stecken in einer Beziehungskrise. Als Wiedergutmachung möchte Bob ein luxuriöses Hotelzimmer buchen. Doch dann erhält er einen Anruf von seinem Verwandten Melvin, der sie besuchen möchte. Bob kann wieder nicht "Nein" sagen.

