Bob und Margaret
Folge 9: Verlorene Liebesmüh
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bob hört dem Radio zu, wobei eine Anruferin meint, sie wäre in ihren Chef verliebt. Seine Assistentin Penny tritt unerwartet ins Behandlungszimmer und verlang mehr Gehald und droht, die Praxis zugunsten eines Blumengeschäfts zu verlassen.
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Bob und Margaret
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions