Bob und Margaret
Folge 21: Tierisch nette Leute
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Als Bob und Margaret einen Spaziergang mit ihren Hunden unternehmen, treffen sie auf die Widgeners, ein Ehepaar, dass ihnen sehr ähnelt. Zunächst sind Bob und Margaret begeistert von ihren neuen Freunden, doch es ist nicht alles Gold was glänzt.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions