Bob und Margaret
Folge 20: Das Kuckucksei
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bobs alter Freund Clive, ein hartgesottener Trinker, wird von seiner Frau zu Hause rausgeworfen und bittet für ein paar Tage um Unterkunft. Trotz Margarets Einwänden gibt Bob nach, und Clive macht es sich bei Bob und Margaret gemütlich.
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions