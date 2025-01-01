Staffel 1Folge 1
Das Fest des DrachenJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 1: Das Fest des Drachen
24 Min.
Fuzzy, Robi und der Schwerverbrecher Jott entführen den Drachen Fafnir. Sie fordern Lösegeld. Mit einer aufblasbaren Idee verwirrt Chip die Gauner. Schnell befreit er dann Fafnir. Jetzt kann Hasenhafen das Fest des Drachen unbeschwert feiern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chip & Charly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0