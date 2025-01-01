Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chip & Charly

Das Fest des Drachen

Chip & Charly

Folge 1: Das Fest des Drachen

24 Min.

Fuzzy, Robi und der Schwerverbrecher Jott entführen den Drachen Fafnir. Sie fordern Lösegeld. Mit einer aufblasbaren Idee verwirrt Chip die Gauner. Schnell befreit er dann Fafnir. Jetzt kann Hasenhafen das Fest des Drachen unbeschwert feiern.

Chip & Charly
Chip & Charly

