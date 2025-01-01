Staffel 1Folge 20
Chip & Charly
Folge 20: Die wahre Kunst
24 Min.
Der berühmte Maler Salvatore Klecks wird zum Opfer eines verbrecherischen Planes. Fuzzy und Robi stehlen den Siegelring des Künstlers. Bevor sie damit jedoch dilettantischen Werken geldkräftigen Wert verleihen, greift Chip ein.
Chip & Charly
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions