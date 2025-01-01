Staffel 1Folge 9
Die SpielhölleJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 9: Die Spielhölle
25 Min.
Schwerverbrecher Jott plant wieder einen Einbruch. Gemeinsam mit Fuzzy will er die magische Brille und das Zauberbuch von Fafnir klauen und das Schloß in eine Spielhölle verwandeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chip & Charly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions