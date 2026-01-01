Staffel 1Folge 7
Chip & Charly
Folge 7: Das Rock Konzert
24 Min.
Ein Auftritt der Rocklady Pantera soll Fuzzy viel Geld einbringen. Doch Chip verhindert nicht nur die üblen Pläne des Gauners, sondern rettet Pantera auch noch vor den allzu liebevollen Zugriffen Bonzos.
Chip & Charly
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions