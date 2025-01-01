Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chip & Charly

RiCStaffel 1Folge 10
Die Krone des Drachenadels

Folge 10: Die Krone des Drachenadels

24 Min.

Auf dem Meeresgrund befindet sich die wertvolle Krone des Drachenadels. Doch Fuzzy und Robi werden auf der Schatzjagd von Piraten hintergangen. Erst Privatdetektiv Chip und Drache Fafnir bringen die Dinge wieder ins Lot.

