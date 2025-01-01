Staffel 1Folge 10
Chip & Charly
Folge 10: Die Krone des Drachenadels
24 Min.
Auf dem Meeresgrund befindet sich die wertvolle Krone des Drachenadels. Doch Fuzzy und Robi werden auf der Schatzjagd von Piraten hintergangen. Erst Privatdetektiv Chip und Drache Fafnir bringen die Dinge wieder ins Lot.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions