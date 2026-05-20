Staffel 1Folge 14
Der Barmherzige SamariterJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 14: Der Barmherzige Samariter
24 Min.
Fuzzy täuscht Barmherzigkeit vor. Tatsächlich aber will sich der Fuchs durch eine Wohltätigkeitsgala nur selbst bereichern. Chip durchschaut den Plan und erledigt den Gauner.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chip & Charly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions