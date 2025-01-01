Staffel 1Folge 15
Folge 15: Der Geburtstag
25 Min.
Chip muss das wertvolle Halscollier von Mafalda Bullox bewachen. Er kämpft dabei gegen Wasserfälle, Kurzschlüsse und den gerissenen Fuzzy. Obwohl sich der Gauner mit einem Infrarothelm ausgestattet hat, kann er ihn überwältigen.
Chip & Charly
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions