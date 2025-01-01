Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Chip & Charly

RiCStaffel 1Folge 15
Der Geburtstag

Der GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Chip & Charly

Folge 15: Der Geburtstag

25 Min.

Chip muss das wertvolle Halscollier von Mafalda Bullox bewachen. Er kämpft dabei gegen Wasserfälle, Kurzschlüsse und den gerissenen Fuzzy. Obwohl sich der Gauner mit einem Infrarothelm ausgestattet hat, kann er ihn überwältigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Chip & Charly
RiC

Chip & Charly

Alle 1 Staffeln und Folgen