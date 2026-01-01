Staffel 1Folge 13
Chip & Charly
Folge 13: Die Goldene Artischocke
24 Min.
Fuzzy hat es auf eine goldene Artischocke abgesehen, die im Rathaus ausgestellt ist. Mit üblen Tricks lenkt er den Verdacht auf Chip. Unbemerkt entwendet er die Artischocke. Dank Charlys Supergebläse mißlingt jedoch Fuzzys Flucht mit dem Zeppelin.
Chip & Charly
Altersfreigabe:
0
