Chip & Charly

RiCStaffel 1Folge 3
Die Gespensterparty

Folge 3: Die Gespensterparty

24 Min.

Wieder einmal plant Fuzzy das Verbrechen des Jahrhunderts. Um in Ruhe nachdenken zu können, hat er den dummen Bonzo mit einem Ruderboot aufs Meer geschickt. Allerdings wird der dumme Bär von Chip und seinem Ruckschrauber zurückgeholt.

RiC

