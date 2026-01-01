Staffel 1Folge 8
Die StradivariJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 8: Die Stradivari
25 Min.
Die Musiklehrerin Melody erbt eine Stradivari. Mit allen Tricks versuchen Fuzzy und Robi die wertvolle Geige zu stehlen. Dank Chips Intervention kann sich die schöne Kunst gegen das üble Verbrechen durchsetzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chip & Charly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions