Staffel 1Folge 19
Chip & Charly
Folge 19: Der Stein der Weisen
24 Min.
Gemeinsam mit Professor Basilius sucht Fuzzy nach dem Stein der Weisen. Als der Stein endlich in Fafnirs Schloß gefunden wird, verwandelt er Fuzzy und den Professor in goldene Statuen.
Chip & Charly
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions