Staffel 1Folge 5
Der steinerne DracheJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 5: Der steinerne Drache
24 Min.
Fuzzy verkleidet sich als Bildhauer. Er verzaubert den Drachen Fafnir in ein steinernes Kunstwerk und kassiert viel Geld. Doch Chip entlarvt den Gauner mit einem grandiosen Trick.
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Copyrights:© Season 1: 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions