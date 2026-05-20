Staffel 1Folge 18
Die StrandräuberJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 18: Die Strandräuber
24 Min.
Mit einem elektromagnetischen Kran beklaut Fuzzy die Touristen am Strand. Doch Chip und Charly entdecken mit ihrem Maulwurfbagger das unterirdische Verließ der Verbrecher. Sie befreien die arme Melody und überführen die Gauner.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chip & Charly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions