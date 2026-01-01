Staffel 1Folge 4
Folge 4: Die Diamanten der Lupina
24 Min.
Der Besuch der Operndiva Lupina versetzt ganz Hasenstein in große Aufregung. Vergeblich versucht Fuzzy, das wertvolle Halscollier der Sängerin zu stehlen. Vergeblich hoffen auch Robi, Bonzo und Fafnir auf die Erfüllung ihrer Liebesträume.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions