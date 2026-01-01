Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Chip & Charly

RiCStaffel 1Folge 4
Die Diamanten der Lupina

Die Diamanten der LupinaJetzt kostenlos streamen

Chip & Charly

Folge 4: Die Diamanten der Lupina

24 Min.

Der Besuch der Operndiva Lupina versetzt ganz Hasenstein in große Aufregung. Vergeblich versucht Fuzzy, das wertvolle Halscollier der Sängerin zu stehlen. Vergeblich hoffen auch Robi, Bonzo und Fafnir auf die Erfüllung ihrer Liebesträume.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Chip & Charly
RiC

Chip & Charly

Alle 1 Staffeln und Folgen