Folge 11: Die Drachen Schule
24 Min.
Mit Pfannkuchenduft und Schlafmittel entführt Fuzzy den kleinen Neffen von Drachen Fafnir. Bevor die Gauner jedoch das Lösegeld für Fniro erhalten, kann Chip den kleinen Drachen wieder zu seinem Onkel bringen.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions