Staffel 1Folge 16
Der ZauberstabJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 16: Der Zauberstab
25 Min.
Fuzzy hat es auf den Zauberstab des großen Magiers Baldori abgesehen. Er hofft damit viel Geld zu machen. Doch dank Chips Ganovengreifer und Fafnirs magischer Brille wird dem Gauner das Handwerk gelegt.
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Copyrights:© Season 1: 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions