Chip & Charly
Folge 12: Das Milliardending
24 Min.
Die reiche Mami Gold möchte ihr Vermögen nach Hasenstein überführen. Unglücklicherweise engagiert die Dame ausgerechnet Robi als Leibwächter. Als Piraten angreifen, entlarvt Robi seine verbrecherische Identität.
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions