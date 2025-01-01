Staffel 1Folge 6
Folge 6: Das Geheimnis der Schatztruhe
24 Min.
Bonzo gräbt ein geheimnisvolles Kästchen aus. Als er es endlich öffnen kann, entdeckt er nur einen rätselhaften Plan. Doch mit Hilfe von Fafnir kann der Plan entziffert und der Schatz gefunden werden.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions