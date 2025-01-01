Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 17
Die Star-Köche

Folge 17: Die Star-Köche

24 Min.

Maitre Gourmet, der berühmte Starkoch, besucht Hasenhafen. Den Wettbewerb um die besten Gerichte befeuert Fuzzy mit einer Dynamitsoße. Er ruiniert sämtliche Geschmacksnerven. Endlich greift Assistent Charly mit den nötigen Mitteln ein.

