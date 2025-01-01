Staffel 1Folge 17
Chip & Charly
Folge 17: Die Star-Köche
24 Min.
Maitre Gourmet, der berühmte Starkoch, besucht Hasenhafen. Den Wettbewerb um die besten Gerichte befeuert Fuzzy mit einer Dynamitsoße. Er ruiniert sämtliche Geschmacksnerven. Endlich greift Assistent Charly mit den nötigen Mitteln ein.
Altersfreigabe:
0