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Club 3

CLUB 3 - Polit-Summer: Alle Aufreger und Skandale mit Christoph Haselmayer, Erich Vogl & Bernd Hinteregger - moderiert von Tanja Pfaffeneder

krone.tvStaffel 2025Folge 1vom 06.08.2025
CLUB 3 - Polit-Summer: Alle Aufreger und Skandale mit Christoph Haselmayer, Erich Vogl & Bernd Hinteregger - moderiert von Tanja Pfaffeneder

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Folge 1: CLUB 3 - Polit-Summer: Alle Aufreger und Skandale mit Christoph Haselmayer, Erich Vogl & Bernd Hinteregger - moderiert von Tanja Pfaffeneder

49 Min.Folge vom 06.08.2025

Peinliche Interviews und hitzige Wortgefechte im Parlament – in der österreichischen Politik reiht sich des öfteren ein Fettnäpfchen ans nächste. Wir blicken auf die größten Sommer-Aufreger.

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