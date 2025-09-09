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Club 3

CLUB 3 - Kontrolle oder Chaos: Wie viel Migration hält unsere Gesellschaft aus?

krone.tvStaffel 2025Folge 6vom 09.09.2025
CLUB 3 - Kontrolle oder Chaos: Wie viel Migration hält unsere Gesellschaft aus?

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Folge 6: CLUB 3 - Kontrolle oder Chaos: Wie viel Migration hält unsere Gesellschaft aus?

51 Min.Folge vom 09.09.2025

Migration ist eines der emotionalsten und spaltendsten Themen unserer Zeit. Die einen warnen vor Panikmache, die anderen fordern mehr Kontrolle und klare Regeln. Moderatorin Tanja Pfaffeneder spricht darüber mit Jurist und Sprecher der Asylkoordination Österreich Lukas Gahleitner-Gertz, Rechtswissenschaftler Walter Obwexer sowie Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.

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