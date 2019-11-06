Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 1: Die Krachmaschine
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mr. Hartacker will die Krokodile von ihrem Land verjagen. Er möchte dort ein Freizeitzentrum errichten. Hinterlistig setzt er eine Krachmaschine ein.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment