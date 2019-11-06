Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 17: Die Krokodilallergie
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hartacker leidet an einer rätselhaften Krankheit. Der Arzt diagnostiziert sie als Krokodil-Allergie. Der Patient soll Urlaub in einer garantiert krokodilfreien Gegend machen.
Genre:Kinder, Abenteuer
6
Copyrights:© Your Family Entertainment