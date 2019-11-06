Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 13: Das Buschfeuer
24 Min.
Ab 6
Mr. Hartacker will die Krokodile mit Hilfe von einem riesigen Feuer vertreiben. Das sehr gefährliche Buschfeuer gerät allerdings völlig außer Kontrolle.
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment