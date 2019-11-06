Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 7: Jazz hinter Gittern
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mit einem Schlaftrunk gelingt es Hartacker, das arglose Krokodil Jazz zu betäuben und gefangen zu nehmen. Die Jugendlichen Kelly und Billy planen gemeinsam mit Brian, Jazz zu befreien.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment