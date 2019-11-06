Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 8: Der Alligator
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Um die Krokodile endlich zu vertreiben, engagiert Hartacker einen Super-Alligator. Dieser fordert die Krokodile zum Kampf heraus. Selbst Jazz hat zunächst keine Chance gegen das Tier.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment