Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Frankensteins Urenkel

Folge 14: Frankensteins Urenkel

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Hotelmanager Hartacker baut aus diversen Utensilien ein Monsterkrokodil. Dieses soll Jazz und seine Freunde endgültig vertreiben. Aber Hartackers Nichte Kelly programmiert das Monster heimlich um.

