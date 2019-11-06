Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 5: Die Geisterhöhle
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hotelmanager Hartacker versucht, die Krokodile durch eine Geistershow einzuschüchtern, aber die cleveren Tiere durchschauen seinen fiesen Plan sofort.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment