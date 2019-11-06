Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 15: Die Touristenfalle
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hartacker soll im Auftrag seines Chefs einen reichen Investor vom Flughafen abholen. Der Hotelmanager will den Millionär überreden, in sein Hotelprojekt zu investieren. Aber am Flughafen kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment