Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Die Touristenfalle

Folge 15: Die Touristenfalle

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hartacker soll im Auftrag seines Chefs einen reichen Investor vom Flughafen abholen. Der Hotelmanager will den Millionär überreden, in sein Hotelprojekt zu investieren. Aber am Flughafen kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung.

