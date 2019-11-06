Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Der Alligator-Terminator

Folge 18: Der Alligator-Terminator

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Krokodile haben sich eine große Wasserrutsche gebaut. Hartacker bringt eine von ihm konstruierte Maschine unterhalb der Rutsche an. Diese Apparatur soll die Krokos zu Handtaschen verarbeiten.

