Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 18: Der Alligator-Terminator
24 Min.Ab 6
Die Krokodile haben sich eine große Wasserrutsche gebaut. Hartacker bringt eine von ihm konstruierte Maschine unterhalb der Rutsche an. Diese Apparatur soll die Krokos zu Handtaschen verarbeiten.
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment