Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Die fiesen falschen Käfer

Folge 2: Die fiesen falschen Käfer

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Rufus B. Hartacker leidet an zu hohem Blutdruck. Denn er ärgert sich darüber, dass ihn die Krokodile daran hindern, ein Mega-Freizeit-Zentrum zu bauen. Um die Krokodile zu verjagen, kommt Hartacker auf eine sehr fiese Idee.

