Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 12: Die Fischblondine
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hartacker wirbt eine riesige Fischblondine an, die die Krokos fressen soll. Die Dame hat nicht Mordlust im Sinn, sondern Liebe. Doch sie wird so bald nicht fündig. Denn die Krokodilmänner sind in ihren Augen Schwächlinge.
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment